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Ночью в Николаеве таксисты избили дебошира, который «цеплялся» к их коллеге (видео)

09.06.2018 17:55

В Николаеве в ночь на 9 июня около 20 таксистов пришли на помощь своему коллеге, к которому цеплялся дебошир.

Происшествие случилось в районе перекрестка Центрального проспекта и улицы Соборной. Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, пьяный мужчина стал цепляться к таксисту, из-за чего произошел конфликт. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали дебошира и увезли его в отдел полиции. 

Как показано на видео, которое предоставил «Преступности.НЕТ» очевидец, группа таксистов выстроила свои машины на проезжей части и окружила мужчину, некоторые из толпы начали пинать его. Судя по всему, мужчине порядочно досталось от таксистов. Как говорят люди на видео, конфликт начался из-за того, что «побили машину».

 

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