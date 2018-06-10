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В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп-радикал Чижмарь

10.06.2018 00:13

В авиакатастрофе легкомоторного самолета в аэропорту Жешува в субботу, 9 июня, пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь, пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет на борту которого находился наш коллега народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице ", – написал Мосийчук.

 

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