Военнослужащий Нацгвардии США два часа убегал от полиции на угнанном бронетранспортере

В американском штате Вирджиния зафиксировали на камеры очень необычную погоню. Полицейские два часа преследовали угнанный бронетранспортер М113.

Боевую гусеничную машину угнал военнослужащий Национальной гвардии с базы Форт-Пикетт. Спустя некоторое время ее заметили на шоссе, ведущие к городу Ричмонд, сообщает autocentre.

Полиция начала преследование, однако не смогла остановить 12-тонный М113, даже несмотря на то, что его максимальная скорость – всего 65 км/ч.

В конце концов полицейские решили перегородить дорогу машинами. Только после этого угонщик остановил БТР и сдался. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, ведь военнослужащий вел М113 очень аккуратно.