Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Военнослужащий Нацгвардии США два часа убегал от полиции на угнанном бронетранспортере

10.06.2018 01:43

В американском штате Вирджиния зафиксировали на камеры очень необычную погоню. Полицейские два часа преследовали угнанный бронетранспортер М113.

Боевую гусеничную машину угнал военнослужащий Национальной гвардии с базы Форт-Пикетт. Спустя некоторое время ее заметили на шоссе, ведущие к городу Ричмонд, сообщает autocentre.

https://cdn2.autocentre.ua/wp-content/uploads/2018/06/729_486_5b17fefd39caf.jpg?resize=770x440

Полиция начала преследование, однако не смогла остановить 12-тонный М113, даже несмотря на то, что его максимальная скорость – всего 65 км/ч.

В конце концов полицейские решили перегородить дорогу машинами. Только после этого угонщик остановил БТР и сдался. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений, ведь военнослужащий вел М113 очень аккуратно.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...