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Внаслідок аварії за участю поліцейського авто загинув 25-річний чоловік

10.06.2018 02:25

Внаслідок аварії загинув 25-річний чоловік, двоє учасників дорожньо-транспортної пригоди у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні.

 Заступник начальника ГУНП в Харківській області Сергій Чиж особисто виїхав до міста Ізюм для з’ясування та ретельного вивчення усіх обставин події. Також начальник слідчого управління обласного главку поліції відвідав потерпілих у лікарні.

Аварія сталася 9 червня близько 18:40 у провулку Залікарняному в місті Ізюм. За попередніми даними, 25-річний водій автівки «BMW» виїхав на зустрічну смугу руху, у результаті чого допустив зіткнення із службовим автомобілем Ізюмського відділу поліції під керуванням 32-річного працівника групи реагування патрульної поліції. Внаслідок події водій «BMW» від отриманих травм помер, 24 та 25-річні пасажири даної автівки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні.

На даний час огляд місця події слідчо-оперативною групою триває. Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 

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