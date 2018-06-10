Тіло невідомого чоловіка, загорнуте в поліетилен, виявили в лісосмузі неподалік міста Українка

Під час проведення низки необхідних оперативних заходів працівники Обухівського відділу поліції відновили перебіг подій та затримали осіб, які підозрюються у скоєнні навмисного вбивства.

Встановлено, що тиждень тому вночі на територію одного з приватних домоволодінь в місті Українка через паркан переліз невідомий чоловік.

У цей час його помітили господар зі своїм сином. Батько важким предметом, саме яким наразі слідство встановлює, наніс непроханому "гостю" численні удари по голові. Коли тіло стало бездиханним, чоловік з сином натягли на нього поліетиленові пакети, погрузили до автівки та вивезли в лісопасадку за місто.

Загиблим виявився 42-річний житель Обухівщини. На тілі потерпілого виявлено тілесні ушкодження у вигляді відкритої травми голови, перелом кісток основи черепа.

Наразі 55-річний батько та його 32-річний син затримані у порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікацій поліці\ Київської області