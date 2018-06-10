Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Тіло невідомого чоловіка, загорнуте в поліетилен, виявили в лісосмузі неподалік міста Українка

10.06.2018 08:07

Під час проведення низки необхідних оперативних заходів працівники Обухівського відділу поліції відновили перебіг подій та затримали осіб, які підозрюються у скоєнні навмисного вбивства.

Встановлено, що тиждень тому вночі на територію одного з приватних домоволодінь в місті Українка через паркан переліз невідомий чоловік.

 

У цей час його помітили господар зі своїм сином. Батько важким предметом, саме яким наразі слідство встановлює, наніс непроханому "гостю" численні удари по голові. Коли тіло стало бездиханним, чоловік з сином натягли на нього поліетиленові пакети, погрузили до автівки та вивезли в лісопасадку за місто.

Загиблим виявився 42-річний житель Обухівщини. На тілі потерпілого виявлено тілесні ушкодження у вигляді відкритої травми голови, перелом кісток основи черепа.

Наразі 55-річний батько та його 32-річний син затримані у порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікацій поліці\ Київської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...