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Увага розшук! Допоможіть знайти безвісти зниклого Юрія Ситковецького

10.06.2018 09:08

Управління карного розшуку встановлює місце знаходження 43–річного Ситковецького Юрія Васильовича, жителя с. Кунка Гайсинського району. Востаннє чоловіка бачили 7 травня за місцем проживання.

Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне, брови прямі, ніс прямий.

Якщо комусь відома інформація, яка допоможе встановити місцеперебування чоловіка, прохання повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-40-99, 59-41-55 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

 

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