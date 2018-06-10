Увага розшук! Допоможіть знайти безвісти зниклого Юрія Ситковецького

Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне, брови прямі, ніс прямий.

Якщо комусь відома інформація, яка допоможе встановити місцеперебування чоловіка, прохання повідомити до поліції за телефонами: (0432) 59-40-99, 59-41-55 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області