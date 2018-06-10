Поліція розшукує псевдобанкіра, що збагатився за рахунок жительки Ямпільського району

З повідомленням про шахрайство до чергової частини Ямпільського відділення поліції звернулась 53-річна жителька району. Вона розповіла, що вранці їй на мобільний надійшло повідомлення про те, що її банківську картку заблоковано. А коли вона вирішила зв’язатись за вказаним номером телефону у смсці, слухавку взяв чоловік. Останній назвався працівником банку. Він підтвердив інформацію по картці. Після чого під приводом її поновлення, випитав секретну інформацію і зняв з рахунку жінки чотири тисячі гривень.

В поліції за даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», в рамках якого ведуть пошуки зловмисника. Правоохоронці ж вкотре звертаються до громадян з проханням, не реагувати на подібні повідомлення, а якщо вони приходять, інформацію перевіряти лише в установах банку. Пам’ятайте, справжні банкіри по телефону не проводять жодних операцій, а тим паче не випитують секретної інформації у своїх клієнтів. Подібні пропозиції надходять лише від шахраїв!

Відділ комунікації поліції в Сумській області