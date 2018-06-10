У Ніжині поліція затримала кримінальний дует злодіїв

Оперативники Ніжинського відділу поліції Чернігівської області вирахували та затримали двох злодіїв, які обікрали квартиру мешканки Ніжина.

До Ніжинського відділу поліції звернулась жінка і повідомила, що її оселю обікрали. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Прибувши на виклик, поліцейські провели огляд місця злочину, опитали потерпілих та сусідів, вилучили речові докази. Було з’ясовано, що зловмисники викрали два мобільних телефони та прикраси з срібла.

В ході проведення першочергових оперативних заходів поліцейські вирахували та затримали підозрюваних.

Ними виявились мешканець Ніжина та раніше засуджений мешканець Сумської області. Їх було поміщено до ізолятора тимчасового тримання згідно ст. 208 КПК України.

Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка), карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області