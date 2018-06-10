«Пшёл вон!»: на россиянина, который пришел лечить зуб, напал администратор клиники

Екатеринбуржец Иван попытался получить бесплатную медпомощь в стоматологии № 9, расположенной на Академика Губкина, 76. Но вместо приёма врача на него набросилась женщина–администратор. Произошло это 17 мая около 17:00. Попытку получить помощь (или хотя бы консультацию) он снял на видео.

— По месту жительства пошёл в больницу на Губкина на Химмаше, — рассказал E1.RU Иван. — Это клиника № 9. С острой болью обратился к зубному, а в ответ — только хамство! Никакой помощи! Пришлось в платную идти и отдавать 9 тысяч рублей. Хотя по страховому полису обязаны принять с острой болью. Позвонил в страховую компанию, там удивлённо ответили: не может быть такого, они обязаны вас принять!

В ролике Ивана видно, как женщина в регистратуре на вопрос о приеме с острой болью сообщает, что сейчас идет «платный прием» и что бесплатно можно прийти либо с утра, либо с двух дня. Пациент говорит о том, что звонил в страховую компанию, ему обязаны оказать помощь. Женщина в регистратуре равнодушно отвечает, что ей «по барабану».

Иван сообщает ей, что все это снято на видео — и тут настроение женщины резко меняется: она начинает кричать, что это «подсудное дело», и требует назвать фамилию пациента: «Фамилию дал!». Хотя буквально несколько секунд назад сама отдала ему полис ОМС со всеми данными. В конце концов она выскакивает из регистратуры и начинает размахивать руками, пытаясь отобрать у пациента полис либо камеру. «Пшёл вон!» — кричит она напоследок.

Девятая стоматология — это частная клиника, поэтому ни горздрав, ни Минздрав инцидент комментировать не стали. Однако она работает в системе обязательного медицинского страхования, то есть принимает людей с полисами ОМС, получая за это вознаграждение от государства.

— Человеку, поступающему с острой болью, вне зависимости от того, стоматологическая это или любая другая помощь, эта помощь должна быть оказана безотлагательно, — отметили в ТФОМС, уточнив, что это касается как государственных клиник, так и частных, принимающих людей по полисам ОМС, и что врач должен был найти время и осмотреть пациента.

— Пациент, о котором идет речь, написал заявление об отказе в оказании ему медицинской помощи, и мы будем разбираться в ситуации, — рассказали E1.RU в пресс–службе страховой компании «Астрамед–МС». — Первоначально наш застрахованный с острой зубной болью обратился в стоматологию на улице Авиационной. Там ему сказали, что бесплатно по полису ОМС он должен проходить лечение в стоматологии № 9 на улице Губкина, 76 по месту жительства.

Тогда пациент позвонил нам. Специалисты колл–центра «Астрамед–МС» ему подтвердили, что по закону в стоматологии № 9 ему обязаны оказать бесплатную помощь по полису ОМС. Но в регистратуре стоматологии, куда приехал пациент, ему отказали, объяснив в некорректной форме, что талонов на прием к врачу нет, и предложив прийти в другой день.

В пресс–службе отмечают, что обычно в таких случаях застрахованному по ОМС пациенту рекомендуют обращаться к заведующему клиникой, который решает возникшие проблемы. В данном случае руководителя клиники не оказалось на месте. Специалист отдела по защите прав застрахованных «Астрамед–МС» — уже после инцидента — тоже пытался связаться с клиникой и уладить вопрос с приемом пациента с острой болью. Однако сотрудник регистратуры не дослушала страховщиков и просто бросила трубку.

Как рассказал Иван, сейчас он действительно написал претензию в страховую компанию. Чтобы возместить потраченные деньги, ему сказали предоставить не только чек, но и документы, доказывающие, что помощь ему в другой клинике действительно оказали по «острой боли», а не по другому диагнозу или показаниям. Иван сомневается, что ему дадут именно такой документ, но намерен попробовать.

Мы отправили видеозапись заведующему стоматологией № 9 Сергею Шабалину, но комментариев по записи не дождались. В беседе с корреспондентом Е1.RU он порекомендовал недовольному пациенту обратиться напрямую к нему.

На информацию об инциденте после публикации отреагировали в Следственном комитете.

"По поступившей информации о факте возможного неоказания помощи больному в стоматологической поликлинике по улице Академика Губкина в Екатеринбурге следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в СУ СК по Свердловской области. — В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, действиям сотрудника стоматологической поликлиники будет дана объективная правовая оценка". // Е1.RU