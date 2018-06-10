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Два балбеса в российской глубинке на спор изнасиловали девушку. И оба проиграли

10.06.2018 15:28

В Спасском районе Рязанской области России задержали двух местных балбесов 27 и 22 лет за необычное изнасилование.

Хотя, изнасилование было вполне типичным: выломанная дверь дома, разорванное платье, синяки, ушибы и моральные травмы.

5000 рублей это 2088 гривен

Однако мерзавцы пошли на дело ради спора – они договорились, что тот, кто осмелится принудить молодую девушку к сексу, получит 5000 рублей.

Крупная сумма для двух поселковых бичей. Алчность притупила совесть и чувство неотвратимости наказания –ублюдки наперегонки побежали на дело.

В итоге оба проиграли: мало того, что идиоты  сядут на срок от 4 до 10 лет (изнасилование по предварительному сговору), так еще никто не получит 5000 рублей.  // click-or-die

 

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