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Netflix купил права на сериал про мошенницу из России

10.06.2018 16:44

Стриминговый сервис Netflix и продюсерская компания Shondaland купили права на экранизацию статьи New York Magazine об уроженке России Анне Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу и была арестована в США суда по обвинению в крупных кражах.

Сценарий к сериалу напишет основательница Shondaland Шонда Раймс, создательница сериалов «Анатомия страсти» и «Скандал», отмечает Meduza.

История Анны Сорокиной стала известна благодаря статье Джессики Пресслер в New York Magazine. 27-летняя уроженка России выдавала себя в США за богатую наследницу и с помощью махинаций получила кредиты на тысячи долларов. Она вошла в светскую среду Нью-Йорка и собиралась открыть собственный клуб; расследование началось после того, как два отеля обвинили ее в краже услуг.

Анна Делви была звездой Instagram, эксплуатировала тему богатства и играла на желании людей лишний раз взглянуть за кулисы роскошной жизни. Она всегда была одета в дизайнерские вещи, посещала рестораны, где за вход берут больше, чем стоит месячная аренда квартиры в небольшом городке. А потом оказалось, что зовут ее Анна Сорокина, ей 27 лет и она — мошенница.

 

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