Самый ценный ресурс в мире - это уже не нефть, а данные

Столетие назад рассматриваемый ресурс был нефтью. В настоящее время подобные проблемы поднимают гиганты, которые занимаются данными, нефтью эпохи цифровых технологий. Эти титаны Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft - выглядят неудержимыми. Они являются пятью наиболее ценными компаниями, зарегистрированными в мире, пишет Экономист.

Но есть причина для беспокойства. Контроль над интернет-данных данными дает им огромную власть. Старые способы мышления о конкуренции, разработанные в эпоху нефти, выглядят устаревшими в том, что стало называться «экономикой данных». Необходим новый подход.

Что изменилось? Смартфоны и Интернет сделали данные большими, вездесущими и гораздо более ценными. Независимо от того, собираетесь ли вы бегать, смотреть телевизор или даже просто сидеть в пробке, практически все виды деятельности создают цифровой поток данных. Поскольку устройства от часов до автомобилей подключаются к Интернету, объем увеличивается. Между тем, методы искусственного интеллекта (AI), такие как машинное обучение, извлекают все больше информации из этих данных. Алгоритмы могут предсказать, когда клиент готов к покупке, реактивный двигатель нуждается в обслуживании, или человек рискует заболеть. Промышленные гиганты, такие как GE и Siemens, теперь продают себя как фирмы с данными.

Это изобилие данных изменяет характер конкуренции. Технологические гиганты всегда выигрывали от сетевых эффектов: чем больше пользователей подписывается Facebook, тем более привлекательней регистрация становится для других. Собирая больше данных, фирма имеет больше возможностей для улучшения своих продуктов, что привлекает больше пользователей, генерирует еще больше данных и т. д.

Характер данных делает антимонопольные средства прошлого менее полезными. Разделение такой фирмы, как Google, на пять гуглов не остановитэтот процесс. Необходимо радикальное переосмысление - и по мере того как очертания нового подхода начинают становиться очевидными, выделяются две идеи.

Во-первых, антимонопольные органы должны перейти от индустриальной эры к XXI веку. Например, при рассмотрении слияния они традиционно использовали размер, чтобы определить, когда нужно вмешаться. Теперь они должны учитывать степень активов данных фирм при оценке влияния сделок.

Второй принцип заключается в том, чтобы ослабить хватку, которую провайдеры онлайн-услуг имеют над данными, и дать больший контроль тем, кто их предоставляет. Больше прозрачности помогло бы: компании могли быть вынуждены раскрывать потребителям, какую информацию они хранят, и сколько денег они делают из этого.

Перезагрузка антимонопольного законодательства в информационный век будет непростой. Это повлечет за собой новые риски: например, совместное использование данных может угрожать неприкосновенности частной жизни. Но если правительства не хотят, чтобы экономика данных была монополирована несколькими гигантами, им нужно будет действовать в ближайшее время. // Economist