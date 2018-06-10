Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников сумского ночного клуба, пострадали 7 человек

10.06.2018 11:02

По предварительной информации, мужчину не пускали в заведение и таким образом он пытался решить проблему

В Сумах мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников ночного клуба "Луна". В результате взрыва пострадали 7 человек, их в тяжелом состоянии доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова в эфире телеканала "112 Украина".

sud.ua

"Сегодня я уже могу говорить о 7 пострадавших. Сейчас люди доставлены каретами "скорой" в больницу. Могу сказать, в 6:00 часов утра на линию "102" поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе "Луна". На место происшествия были сразу направлены патрульная служба полиции, следственно-оперативная группа. Информацию подтвердили", - сказала она.

Как выяснили правоохранители, мужчина взорвал, по предварительным данным, гранату на втором этаже заведения перед входом в зал, в котором находились люди. Сейчас пострадавшие доставлены в больницы.

Злоумышленник был задержан. Это житель Сум 1990-го года рождения. На момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отделение полиции, с ним общаются следователи.

"По предварительным данным, его не пускали в заведение, потому что он был в состоянии алкогольного опьянения и решить этот вопрос он, видимо, решил таким образом. Но подробности я сообщу после того, как с ним поработают следователи", - сказала спикер.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства сразу по двум статьям Уголовного Кодекса.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...