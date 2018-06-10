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В итоговом коммюнике лидеры «Большой семерки» заявили о поддержке Украины

10.06.2018 12:16

Лидеры стран G7 осудили незаконную аннексию Крыма и оккупацию Россией части Донбасса

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.

Саммит G7 в Канаде Reuters. скрин

Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ", - подчеркивается в документе.

"Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине.

Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия ", - заявили лидеры стран G7.

Кроме этого, в "Большой семерке" призвали Россию "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима". // 112.ua

 

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