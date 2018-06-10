У столиці за спробу пограбування жінки затримали чотирьох іноземців

До Печерського управління поліції звернулася жінка та розповіла, що невідомі намагалися забрати її сумку з особистими речами. На місце направили автопатрулі та слідчо-оперативну групу.

Поліцейські поспілкувалися з потерпілою та відібрали пояснення. Стало відомо, що до її автомобіля підійшов невідомий та намагався з салону забрати сумку, в якій було близько 2000 гривень, мобільний телефон та планшет. Коли потерпіла помітила дії зловмисника, правопорушник відштовхнув жінку, кинув сумку на землю, а сам сів у «Фольксваген» та поїхав з місця події. Проте киянка встигла запам’ятати прикмети грабіжника та номерні знаки автомобіля.

Завдяки камерам відеонагляду, які встановлені у столиці в рамках програми «Безпечне місто», правоохоронцям вдалося відстежити маршрут пересування авто. Оперативний черговий передав цю інформацію патрулям, котрі після переслідування заблокували та зупинили іномарку, в якій знаходився підозрюваний разом із трьома співучасниками.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - уродженці іншої держави 33-х, 32-х, 38-ми та 31-го років.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території Києва. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва