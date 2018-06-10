В России автобус с музыкантами пытался проскочить перед поездом: 4 человека погибли, 12 пострадали

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В Орловской области России грузовой поезд врезался в пассажирский автобус, в котором ехал местный музыкальный ансамбль.
Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, 4 человека погибли, 12 пострадали, 9 из них – в тяжелом состоянии. Водитель автобуса остался жив.
Сообщается, что автобус попытался проскочить перед груженым рудой поездом, однако не успел, и на переезде случилось столкновение.
Авария произошла на переезде Лужки-Панково в районе деревни Гать. Ансамбль ехал в детский лагерь "Мечта" на праздничные мероприятия из села Лаврово. // Апостроф
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