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В России автобус с музыкантами пытался проскочить перед поездом: 4 человека погибли, 12 пострадали

10.06.2018 14:47

В Орловской области России грузовой поезд врезался в пассажирский автобус, в котором ехал местный музыкальный ансамбль.

Об этом сообщают российские СМИ.

переезд

По предварительным данным, 4 человека погибли, 12 пострадали, 9 из них – в тяжелом состоянии. Водитель автобуса остался жив.

Сообщается, что автобус попытался проскочить перед груженым рудой поездом, однако не успел, и на переезде случилось столкновение.

Авария произошла на переезде Лужки-Панково в районе деревни Гать. Ансамбль ехал в детский лагерь "Мечта" на праздничные мероприятия из села Лаврово. // Апостроф

 

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