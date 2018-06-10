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Bellingcat потребовала от РФ предоставить доказательства «поддельных» обвинений в катастрофе МН17

10.06.2018 16:05

Такой ответ последовал после заявления Дмитрия Полянского

Исследовательская компания Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы Boeing 777 рейса МН17, потребовала у представительства России в ООН предоставить доказательства своих заявлений о якобы ложном обвинении РФ. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

insiderdaily.info

"Bellingcat хочет пригласить всех отвечать на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, дать показания того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ненастоящие доказательства в деле MH17", - говорится в сообщении.

Такой ответ исследовательской компании последовал после заявления Дмитрия Полянского в Twitter.

"MH17 - ужасная трагедия. Никакие слова не могут утешить тех, кто потерял своих близких. Россия хочет ответственности для настоящих исполнителей этого преступления и готова работать, чтобы установить правду. Но претензии #JIT и #bellingcat основаны на подделках...", - написал он. // 112.ua

 

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