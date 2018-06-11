На Дніпропетровщині керівники відділення держбанку розікрали півмільйона гривень

На Дніпропетровщині співробітники СБУ спільно з поліцією викрили керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень клієнтів установи.

Правоохоронці встановили, що в. о. керуючого відділенням банку та її підлегла розробили протиправний механізм. Зловмисники «користувалися» оформленими, але не виданими картками клієнтів з числа вимушених переселенців. Посадовці самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші.

Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то чиновниці видавали готівку, яку знімали з будь-якого іншого карткового рахунку клієнтів банку.

Співробітники спецслужби задокументували, що посадовці банку встигли незаконно привласнили понад півмільйона гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих заходів для встановлення інших можливо причетних до оборудки осіб та додаткових епізодів протиправної діяльності.

Обвинувальний акт стосовно керівника відділення вже скеровано до суду.

Прес-центр СБ України