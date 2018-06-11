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На Вінниччині під час отримання хабара затримано одного з керівників експертної установи

11.06.2018 00:45

У п’ятницю, 8 червня 2018 року, Вінницькою місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки МВС України, затримано начальника однієї із експертних установ області, який вимагав та отримав неправомірну вигоду від своєї підлеглої у розмірі 500 дол США за не вжиття мір щодо її звільнення із займаної посади.

Наразі посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК та вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Водночас, відносно цього керівника у минулому році скеровано обвинувальний акт за вчинення аналогічного злочину, який судом не розглянутий.

За вчинення вказаних злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з позбавлення права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Вінницької області

 

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