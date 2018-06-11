Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Одессе автомобиль соскочил с «ручника», скатился со склона и сбил трех женщин

11.06.2018 01:21

Как отметил очевидец, с горы скатился припаркованный автомобиль, который не был поставлен на ручной тормоз, прямо на людей.

В Одессе возле пляжа "Ланжерон" никем не управляемый автомобиль скатился со склона и сбил трех женщин.

ДТП произошло поздно вечером возле пляжа "Ланжерон" / фото dumskaya.net

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, ЧП произошло поздно вечером 9 июня.

"За медицинской помощью обратились три женщины", - сообщили в полиции.

В ведомстве не смогли уточнить, каково состояние пострадавших.

По словам очевидцев, наезд на пешеходов был около 22.05. В частности, как отметил одессит Святослав Лаврусенко, возле пляжа "Ланжерон", с горы скатилась припаркованная машина, которая не была поставлена на ручной тормоз, прямо на людей.

"Услышали сильный хлопок и крики, трое женщин оказались под колесами "Короллы". Она еще не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были за метров пять, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30. Хозяин авто не нашелся", - сообщил очевидец.

На место событий прибыл следователь. В Главном управлении Нацполиции произошедшее пока не комментируют.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...