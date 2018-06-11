В Днепре девушка погибла, пытаясь сделать селфи на перилах в ресторане

Ночью 10 июня в ресторане «Старгород» умерла девушка. По предварительным данным, ей было около 25 лет.

Трагедия произошла примерно в 2:20 — 2:30 ночи. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на свидетельства очевидцев.

По словам свидетелей происшествия, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника. На место происшествия оперативно прибыла «скорая помощь», но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Сотрудники ресторана «Старгород» отказались от любых комментариев, относительно происшествия. С руководством заведения связаться также не удалось.