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В Днепре девушка погибла, пытаясь сделать селфи на перилах в ресторане

11.06.2018 02:02

Ночью 10 июня в ресторане «Старгород» умерла девушка. По предварительным данным, ей было около 25 лет.

Трагедия произошла примерно в 2:20 — 2:30 ночи. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на свидетельства очевидцев.

В Днепре девушка погибла, пытаясь сделать селфи в ресторане

По словам свидетелей происшествия, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника. На место происшествия оперативно прибыла «скорая помощь», но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судебно-медицинских экспертов. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Сотрудники ресторана «Старгород» отказались от любых комментариев, относительно происшествия. С руководством заведения связаться также не удалось.

 

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