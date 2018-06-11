ЧМ-2018: в Питере таксист проломил голову и сломал нос болельщику из Франции

В Санкт-Петербурге ищут водителя черных «Жигулей», отправившего в больницу иностранного туриста. Не удовлетворившись оплатой, таксист сам забрал причитающееся, информирует fontanka.ru.

Сообщается, что избитого 38-летнего болельщика из Франции доставили в одну из городских больниц. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию. Виновником своего состояния пострадавший назвал таксиста. По словам француза, водитель черных «Жигулей» избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил почти в четырех километрах от его отеля «Авент Инн».

Позже выяснилось, что он не единственный постоялец этой гостиницы, которому испортили впечатления от посещения России. Помощи полицейских попросил в Питере 37-летний земляк пострадавшего. В пять утра практически на том же месте, что и в первом случае, он столкнулся с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у туриста недорогой телефон и 5,5 тысяч рублей (менее 90 долларов).

По факту обоих нападений возбуждены уголовные дела о разбое. // «ФАКТЫ»