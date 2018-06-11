По новой мошеннической схеме аферисты могут переписать на себя вашу недвижимость

Участие в афере принимают не только нотариусы, но и чиновники.

В Украине появился новый вид аферы, когда близкий родственник, который претендует на ваше имущество, может быть у каждого. Этот неизвестный может легко переписать весь ваш род, а заодно и квартиру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Мария, которая работала на 1+1, умерла внезапно полгода назад. Врачи сказали, что был тромб. У нее была квартира в центре Киева. Сейчас на это имущество претендует житель временно оккупированной части Луганской области 88-летний мужчина, который называет себя ее родственником.

Тата - одна из лучших подруг умершей. У Маши еще при жизни, так случилось, не осталось родственников. Поэтому после смерти встал вопрос, что делать с этой квартирой.

"Нам в любом случае сказали, что нужно открыть наследное дело, потому что, если не откроем ее, квартира на 95% пойдет через какую-то мошенническую схему", - рассказала Тата Воронова.

Когда друзья пришли к знакомому нотариусу на консультацию - оказалось, что на квартиру есть претендент - 88-летний дедушка из неподконтрольной Украине территории. Заявление якобы в прошлом месяце старик написал в Киеве у частного нотариуса.

Нотариус показал друзьям Маши данные заявителя - Заплавский Михаил Семенович - 17 января 1930 года рождения, зарегистрирован в Луганской области в пгт Белое, улица Островского, 14.

Чужие люди не знали о тайне матери Марии - у нее был муж с фамилией Заплавский, но тот не был отцом Марии.

"В девичестве Маша была Заплавской. Это фамилия ее мамы в первом браке. Это фамилия мужа мамы в первом браке, который к Маше не имел отношения. Первый муж был рожден в пгт Белое Луганской области. Я так понимаю, что этот Заплавский Михаил Семенович и существует, то его не просто нашли в этом населенном пункте. Наверное, на основании этого они и будут как-то подделывать документы", - считает Тата Воронова.

Даже исходя из этого, никакого дяди в Луганской области у Маши быть не могло, но аферисты этого не знали.

88-летний Заплавский Михаил Семенович за последние 5 лет не пересекал линию разграничения. Эту информацию сообщили источники в Госпогранслужбе. "Он не пересекал линию разграничения и открыто дело на основании лично поданного заявления? Хм. Это, собственно, тот случай, когда кто-то из местных чиновников положил глаз на бесхозное имущество. Соответственно, рассчитывает, имея определенные возможности, имея средства, фиктивно оформит на это подставное лицо, которое находится на оккупированной территории", - не исключает юрист Украинского хельсинского союза по правам человека Олег Левицкий.

Тем временем, частным нотариусом, который принял заявление на заведение наследственного дела от жителя неподконтрольной территории, является Александр Гнидюк.

"Я принял заявление и отдал его на руки лицу. Заплавский Михаил Семенович. Присутствовал, расписался. Соответственно отдал ему на руки и он уже после этого соответственно отдал в ту государственную нотариальную контору, в которую он хотел отдать это заявление", - утверждает Гнидюк.

Он говорит, что не покажет никаких документов без решения суда, однако рассказывает, что дедушки из "ЛНР" поверил.

Этот нотариус - лицо интересное. Согласно данным источников в полиции, в конце 2012 года он проходил по делу о мошенничестве. В 2015 году - по делу о подделке документов. В мае 2018 - тоже по делу о мошенничестве.

После встречи с ним становится известно, что дедушка поверенное заявление о заведении наследственного дела отправил в государственную нотариальную контору. Дело завел нотариус Майданник. "Ему по почте поступило письмо,в котором было заявление, заверенное нотариально о заведении наследственного дела. Я такой-то являюсь дядей умершего такого-то. Прошу открыть наследственное дело. И копия свидетельства о смерти. Обратным адресом был адрес этой квартиры. Никаких других контактов не было", - заявила подруга умершей Воронова.

То есть, все максимально обезличено и скрыто. Адрес для переписки этот дедушка указал - квартиру Маши, на которую собственно и претендует.

На сайте оккупированной части Луганщины удалось найти телефон так называемого заместителя главного врача Лутутинской районной больницы. Звоню по легенде - сверяем список ветеранов для помощи главы республики - должны узнать номер руководителя амбулатории в пгт Белое, где якобы проживает дедушка.

Далее журналист дозвонился до руководительницы амбулатории в пгт Белое Слободчиковой, которая должна найти дедушку.

"Госпожа Слобочикова? Да. Администрация республики. Мне нужно, чтобы вы узнали, проживает ли у вас грмажданин один и обслуживаете ли вы его? Зовут его Заплавский Михаил Семенович, 1930 года рождения. Он зарегистрирован по улице Островского, дом 14", - говорилось в телефонном разговоре.

Но выяснилось после проверки, что дедушка умер еще 11 лет назад. Об этом медсестре сообщила жена умершего.

"Эти банды ставят своих судей. У них есть люди и в СБУ, и в прокуратуре, в полиции. А тем более в Министерстве юстиции", - утверждает о работе черных нотариусов юрист Олег Веремеенко.

Он борется с черными нотариусами и риэлторами уже много лет и знает все схемы досконально: и тех, кто их разрабатывает, и тех, кто прикрывает.

Если бы журналисты и друзья не вмешались в эту историю, квартира Маши бы отошла сначала умершему дедушке из оккупированной Луганской области, а затем это имущество несколько раз перепродали. Мы можем предположить, что к этой схеме мошенничества причастны государственные органы, ведь кто-то получил доступ к данным дедушки, где мошенники нашли копию свидетельства о смерти Маши. Без государственных и правоохранительных органов - эта задача почти нереальна. И, конечно, без таких частных нотариусов, как Александр Гнидюк.

Сергей Гальченко

