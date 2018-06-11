Расстрел в Чикаго: убиты трое и ранены восемь человек

В результате стрельбы в Чикаго (США) погибли трое людей, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает The Associated Press.

В частности, шесть человек были расстреляны в районе Вест Вудлон около 01:00 утра в воскресенье, 10 июня. Один из них, 39-летний мужчина, умер. Еще одного человека убили в его машине.

Кроме того, один из раненых сумел сам доехать до больницы, однако впоследствии умер. // РБК-Украина

