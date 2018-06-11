В Вознесенске женщина погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«10 июня в 9:15 в городе Вознесенск на ул. Киевской водитель, управляя грузовым автомобилем DAF, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП женщина-пешеход от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства происшествия, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанной дорожной аварии. // Realist