Женщина, ее дочь, внук и внучка погибли в результате падения легкомоторного самолета

В результате крушения легкомоторного самолета в штате Висконсин, США, погибли четыре человека. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные местной полиции.

Отмечается, что авария произошла недалеко от муниципального аэропорта Монро. Пилотом самолета была бабушка семейства, которая летела вместе с 17-летней внучкой, 13-летним внуком и матерью подростков.

Все четверо погибли на месте происшествия.

По данным свидетелей происшествия, самолет начал терять скорость, а затем высоту. Также они заметили, что самолет загорелся, после чего сообщили об этом спецслужбам.

Пожарные потушили огонь на месте происшествия. По факту происшествия начато расследование. // 112.ua