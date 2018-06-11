Задержан маньяк-убийца со стажем, пытавшийся зарезать московскую школьницу

В ночь с 8-го на 9-го июня столичные стражи порядка задержали преступника, который набросился с ножом на школьницу в районе Очаково Западного округа Москвы. Стражи порядка предполагают, что жертвой мужчины стали ещё как минимум три девушки.

Как стало известно "МК", 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин был задержан в автобусе на трассе М7. Он пытался уехать в Нижний Новгород, где ранее проживал. Автобус остановили гаишники по просьбе сыщиков, которые вскоре подъехали. В кармане его куртки был нож, которым он нанес удар 11-летней школьнице в пятницу днём в подъезде дома в 4-м Очаковском переулке. По словам мужчины, холодное орудие он всегда носит с собой.

Косячкин работал в столице наборщиком автозапчастей в магазине на Рябиновой улице с зарплатой 26 тысяч рублей, жил в общежитии в Очаково, периодически уезжая в родной город. Он рассказал блюстителям закона, что гулял, потом потерял память и так и не смог сказать, зачем напал на столичную школьницу.

Между тем негодяй практически идентичен с изображением преступника, которого с 2014 года разыскивали за убийство студентки Марии Гликиной. Тело несчастной 10 ноября того года было обнаружено в подвале заброшенного дома на улице Студёной в Нижнем Новгороде. Также изувера подозревают на причастность ещё к двум нападениям в столице.