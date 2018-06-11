В Мариуполе отморозок устроил стрельбу на детской площадке, ранив мужчину

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Вчера в 16:55 на ул. Филиппа Орлика неизвестный мужчина средних лет устроил стрельбу на детской площадке.
Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.
На площадке находилось большое количество детей, которые играли с водяными пистолетами. Это все увидел неизвестный мужчина, который достал настоящий пистолет и направил его на детей.
30-летний мужчина попытался остановить стрелка и отобрать пистолет, но тот дважды выстрелил.
По данным "скорой", мариуполец, защищавший детей, получил проникающее пулевое ранение живота и паха. И был госпитализирован в горбольницу № 4.
К счастью, никто из детей не пострадал.
Стрелок был задержан сотрудниками полиции. Комментарии правоохранителей ожидаются.
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