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В Мариуполе отморозок устроил стрельбу на детской площадке, ранив мужчину

11.06.2018 10:00

Вчера в 16:55 на ул. Филиппа Орлика неизвестный мужчина средних лет устроил стрельбу на детской площадке.

Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.

На площадке находилось большое количество детей, которые играли с водяными пистолетами. Это все увидел неизвестный мужчина, который достал настоящий пистолет и направил его на детей.

30-летний мужчина попытался остановить стрелка и отобрать пистолет, но тот дважды выстрелил.

По данным "скорой", мариуполец, защищавший детей, получил проникающее пулевое ранение живота и паха. И был госпитализирован в горбольницу № 4.

К счастью, никто из детей не пострадал.

Стрелок был задержан сотрудниками полиции. Комментарии правоохранителей ожидаются.

 

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