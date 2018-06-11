Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 08-10 червня 2018 року

11.06.2018 10:09

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 08-10 червня 2018 року 

До Подільського відділу поліції із заявою звернулася 66-річна жителька району, яка повідомила, що з території її домоволодіння хтось викрав металобрухт та металевий паркан. Вжитими заходами правоохоронці викрили 39-річного жителя Кодимського району, який надав правдиві свідчення.

полиция

До Ізмаїльського відділу поліції із заявою про викрадення одягу з подвір’я приватного домоволодіння звернулася 33-річна жителька м. Ізмаїл. У вчиненні злочину поліцейські викрили 40-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції із заявою звернулася 56-річна одеситка. Жінка повідомила, що у підземному переході на вулиці Водопровідна невідомий чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 40-річного жителя Кодимського району, який надав правдиві свідчення. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

До Ізмаїльського відділу поліції із заявою звернулася 78-річна жителька м. Ізмаїл, яка повідомила, що незнайомий чоловік зайшов до її будинку і забрав гроші, продукти харчування та обігрівач. «По гарячих слідах» у скоєнні злочину правоохоронці викрили 44-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

ВК ГУНП в Одеській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...