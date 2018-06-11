Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 08-10 червня 2018 року

До Подільського відділу поліції із заявою звернулася 66-річна жителька району, яка повідомила, що з території її домоволодіння хтось викрав металобрухт та металевий паркан. Вжитими заходами правоохоронці викрили 39-річного жителя Кодимського району, який надав правдиві свідчення.

До Ізмаїльського відділу поліції із заявою про викрадення одягу з подвір’я приватного домоволодіння звернулася 33-річна жителька м. Ізмаїл. У вчиненні злочину поліцейські викрили 40-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції із заявою звернулася 56-річна одеситка. Жінка повідомила, що у підземному переході на вулиці Водопровідна невідомий чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 40-річного жителя Кодимського району, який надав правдиві свідчення. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

До Ізмаїльського відділу поліції із заявою звернулася 78-річна жителька м. Ізмаїл, яка повідомила, що незнайомий чоловік зайшов до її будинку і забрав гроші, продукти харчування та обігрівач. «По гарячих слідах» у скоєнні злочину правоохоронці викрили 44-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

ВК ГУНП в Одеській області