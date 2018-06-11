Япония заявила очередной протест России из-за «Северных территорий»

Токио выражает протест в связи с прокладкой оптоволоконного кабеля от российского острова Сахалин в сторону спорных островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание ФАН.

"Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват, не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление", - сказал Суга.

Генсек кабмина Японии добавил, что его страна по дипломатическим каналам донесла свою позицию до Москвы. Руководство Японии намерено продолжать переговоры с российской стороной по поводу принадлежности четырех островов. Это является основным препятствием для заключения мирного договора между странами.

Отмечено, что Россия 5 июня сообщила Японии, что Ростелеком намерен прокладывать оптоволоконный кабель от российского острова Сахалин в сторону называемых Россией Курилами островов, из-за спора о принадлежности которых Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор. Партнером по реализации проекта выступает компания из Китая.

Япония неединожды заявляла протест России из-за спорных островов. В марте Токио выразило протест Москве в связи с проведением учений в районе Курил.