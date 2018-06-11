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Япония заявила очередной протест России из-за «Северных территорий»

11.06.2018 10:19

Токио выражает протест в связи с прокладкой оптоволоконного кабеля от российского острова Сахалин в сторону спорных островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание ФАН.

Япония

"Прежде всего, такого рода деятельность, опирающаяся на не имеющий законных оснований захват, не совпадает с позицией Японии и вызывает глубокое сожаление", - сказал Суга.

Генсек кабмина Японии добавил, что его страна по дипломатическим каналам донесла свою позицию до Москвы. Руководство Японии намерено продолжать переговоры с российской стороной по поводу принадлежности четырех островов. Это является основным препятствием для заключения мирного договора между странами.

Отмечено, что Россия 5 июня сообщила Японии, что Ростелеком намерен прокладывать оптоволоконный кабель от российского острова Сахалин в сторону называемых Россией Курилами островов, из-за спора о принадлежности которых Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор. Партнером по реализации проекта выступает компания из Китая.

Япония неединожды заявляла протест России из-за спорных островов. В марте Токио выразило протест Москве в связи с проведением учений в районе Курил.

 

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