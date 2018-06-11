Пора валить! Российский телеведущий Иван Ургант стал гражданином Израиля

Известный российский комик, шоумен и телеведущий Иван Ургант, который ранее в эфире своей программы "Вечерний Ургант" отпустил шутку в адрес пропагандиста Владимира Соловьева, стал гражданином Израиля.

Об этом пишет израильская газета "Вести" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вчера, 10 июня, Ургант прилетел в Тель-Авив и прямо в аэропорту получил удостоверение личности. Вместе с ним репатриантами стали его жена и дети. При этом издание подчеркивает, что у него нет информации, ограничится ли шоумен получением паспорта или же сменит место жительства.

Сам Иван эту информацию не комментировал.

Иван Ургант в разные годы работал на "Пятом канале", "Русском радио", "Хит-ФМ", "MTV Россия", НТВ и телеканале "Россия". В настоящее время ведет передачи на "Первом". С 2012 он является ведущим собственного шоу "Вечерний Ургант". // Апостроф