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«В связи с вхождением Украины в ЕС» мошенница обменяла гривни мужчины... на бумажки

11.06.2018 10:45

Жертвой мошенницы стал 90-летний житель г. Доброполья на Донетчине. 

Об этом сообщили в Покровском отделении полиции.

Оперативное фото

«Женщина, представившаяся пенсионеру сотрудницей банка, заявила ему: „В связи с вхождением Украины в Евросоюз, нужно все гривни обменять на евро. Евро вам в понедельник принесет наш инспектор, а опечатанные конверты с вашими гривнями заберет“. Возможно, дедушка поверил в существование банковского „надомного сервиса“ потому, что „сотрудница“ заверила его, что отдавать сбережения не требуется. Мол, достаточно того, что она их пересчитает, сложит в конверты и опечатает. А заберет их уже инспектор, который принесет на дом евро. У аферистки действительно была печать с единственным словом „Получено“. Вот эти три „опечатанных“ конверта с листами белой бумаги внутри и остались у потерпевшего», — рассказал инспектор мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

Пенсионер понял, что его якобы вложенные в конверты 40 тысяч гривен, «ушли» вместе с «сотрудницей банка», только после того, как поделился «новостью» с соседями. Они и посоветовали ему, проверить содержимое конвертов. Обнаружив подмену, потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества открыто уголовное производство. // «ФАКТЫ» (Донецк)

 

 

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