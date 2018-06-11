За підозрою у скоєнні потрійного вбивства на Сумщині поліція затримала батька та сина

Подія сталася в Білопільському районі. Там між батьком і молодшим сином з одного боку та старшим сином з іншого виник конфлікт. У сварку також були втягнуті приятелі останнього. Вирішити ситуацію голова родини вирішив радикально: спочатку з незареєстрованої рушниці розстріляв двох гостей, після чого спричинив смертельне ножове поранення старшому сину. Вжитими оперативними заходами, вже за годину поліція затримала обох підозрюваних, котрі втекли з місця події.

Коли по лінії "102" до поліції надійшло повідомлення про стрілянину та трьох загиблих в одному з сіл Білопільського району, на місце події негайно вирушили посилена слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, оперативники та слідчі Головного управління Національної поліції Сумщини.

Як з‘ясувалось під час першочергових слідчих дій, близько опівночі в приватній садибі 71-річного місцевого чоловіка виник сімейний конфлікт. Батько зі своїм 37-річним сином з одного боку та 46-річний син - з іншого, вже певний час не знаходили спільної мови, тож справа нерідко доходила до бійки. Аби поїхати з батьківського дому опівночі старший син трьох своїх друзів з автівкою. Та поява подвір'ї сторонніх тільки погіршила ситуацію.

"Сварка набрала ще більших обертів. Літній чоловік, аби залишити останнє слово за собою, повернувся до кімнати, взяв мисливську двохстволку, вийшов у двір та вистрелив з обох стволів у бік "гостей", - коментує хід подій Андрій Анісімов, начальник поліції Білопільського району. - В результаті один з них отримав смертельне поранення в голову, інший - у грудну клітину. Третій з візитерів з місця події втік та викликав по телефону поліцію. Зі смертельним ножовим пораненням у груди на місці сварки залишився й старший син господаря будинку. Останній же разом з молодшим сином також полишив місце події та втік. Тож, аби їх розшукати і затримати, було введено план "Перехоплення", піднято по тривозі не тільки особовий склад Білопільського відділення, а й кількох сусідніх територіальних підрозділів".

Врешті, обох розшукуваних знайшли в одному з нічних магазинів сусіднього містечка. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ст. 115 ч.2 п.1 КК України (навмисне убивство двох і більше осіб) вони обидва затримані та знаходяться під вартою. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Сумщини