У Києві судитимуть директора АТ «Ощадбанк», зловживання якого завдало 16,7 млн. грн. збитків

Київською місцевою прокуратурою №6 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора казначейства АТ “Ощадбанк” за фактом зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму понад 16,7 млн гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період березень-квітень 2012 року AT «Ощадбанк» придбав у Міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) в кількості 900 000 штук на загальну суму понад 913 млн гривень.

Проте з’ясувалося, що за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП директор «Ощадбанку», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив продаж 250 тис. облігацій на користь приватного банку «Банк3/4» та офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр). Внаслідок чого державне акціонерне товариство недоотримало понад 16,7 млн гривень прибутку від операцій з ОВДП.

Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 КК України відносно вказаної особи 07.06.2018 скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури міста Києва