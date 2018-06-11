В Харькове в очередной раз будут судить рецидивистку, грабившую детей

В Харькове прокуратура передала в Ленинский районный суд города обвинительный акт по делу о серии грабежей, в результате которых пострадали школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным обвинителей, в январе-марте 2018 года 40-летняя женщина снимала золотые украшения с трех девочек – шести, восьми и девяти лет. В одном из случаев подозреваемая попросила ребенка снять цепочку, чтобы она могла ее рассмотреть, а в двух других – самостоятельно снимала с учениц ювелирные изделия. Получив желаемое, харьковчанка скрывалась с места преступления.

Сейчас женщина, ранее судимая за аналогичные преступления, находится под стражей. Силовики объявили ей подозрение по статье "грабеж". В случае, если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы. // Сегодня