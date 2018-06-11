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Київські патрульні оперативно затримали ймовірного грабіжника

11.06.2018 11:25

Учора вдень на спецлінію 102 звернувся громадянин з повідомленням про пограбування: на вулиці Софії Русової невідомий вихопив у нього гаманець з документами та грошима в сумі майже 3000 гривень. Заявник зміг детально описати нападника та вказав, що той втік на чорному моторолері в невідомому напрямку.

Київські патрульні оперативно затримали ймовірного грабіжника.

ППУ

Уже за кілька хвилин, на вулиці Будівельників, один з екіпажів патрульних помітив схожий за орієнтуванням транспортний засіб. Інспектори зупинили водія та згідно ст. 34 Закону України “Про Національну поліцію” провели поверхневу перевірку особи. У нього патрульні виявили гаманець, у якому згодом потерпілий впізнав свою власність.

Пізніше ймовірний зловмисник зізнався у скоєному. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі розбиратиметься в обставинах справи.

 Патрульна поліція України

 

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