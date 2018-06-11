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В Мелитополе 19-летнего военного ранили ножом

11.06.2018 11:53

Подозреваемого задержали с помощью союза ветерантов АТО

В ночь на 11 июня в Мелитополе напали на 19-летнего военнослужащего: у собственного дома ему нанесли несколько ударов ножом в живот. В пресс-службе полиции сообщили, что нападавший задержан.

Фото: pixabay.com

Установить личность подозреваемого удалось благодаря помощи активистов из "Союза участников АТО Мелитополя". Пострадавший находится в больнице. В полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. // Сегодня

 

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