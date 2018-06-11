В Мелитополе 19-летнего военного ранили ножом

В ночь на 11 июня в Мелитополе напали на 19-летнего военнослужащего: у собственного дома ему нанесли несколько ударов ножом в живот. В пресс-службе полиции сообщили, что нападавший задержан.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря помощи активистов из "Союза участников АТО Мелитополя". Пострадавший находится в больнице. В полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. // Сегодня