В Мелитополе 19-летнего военного ранили ножом

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Подозреваемого задержали с помощью союза ветерантов АТО
В ночь на 11 июня в Мелитополе напали на 19-летнего военнослужащего: у собственного дома ему нанесли несколько ударов ножом в живот. В пресс-службе полиции сообщили, что нападавший задержан.
Установить личность подозреваемого удалось благодаря помощи активистов из "Союза участников АТО Мелитополя". Пострадавший находится в больнице. В полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. // Сегодня
На фронте бесконечная позиционная кампания с высыпанием десятков пакетов РЗК, ударами 152-мм артиллерии и невозможностью сторон вывести войска в трёх точках соприкосновения...