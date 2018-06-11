СБУ проводить слідчі у прихильників «Великої Румунії» у Чернівцях

Співробітники Служби безпеки України проводять у Чернівцях слідчі дії в одній із громадських організацій, представники якої поширювали матеріали, що можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності нашої держави.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, перевіряються дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області у складі так званої «Великої Румунії». Співробітники СБ України встановили, що надруковані карти виготовлені для пропаганди «святкування» на території України 100-річчя створення «Великої Румунії».

Правоохоронці також зафіксували, що учасники громадської організації поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення так званої «історичної справедливості» через анулювання існуючих міжнародно-правових і міждержавних документів та «повернення» територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу румунської держави.

Наразі відбуваються слідчі дії в офісних приміщеннях громадської організації. СБ України повідомить про їх результати після завершення процесуальних дій.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України