Мешканець Миколаєва знайшов у квартирі матері двох мертвих жінок

10 червня до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення місцевого мешканця про те, що у квартирі своєї матері він виявив без ознак життя тіла двох своїх знайомих.

На місці події судово-медичний експерт, оглянувши тіла загиблих, зробив попередній висновок, що явних ознак насильницьких дій не виявлено.

Для встановлення причини смерті тіла 47-ми та 53-річних жінок направлені на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура в подібних випадках.

Відділ комунікації поліції

Миколаївської області