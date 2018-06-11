В Коростене школьники жестоко избили сверстника (фото)

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В городе Коростень Житомирской области школьники жестоко избили восьмиклассника.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook жительница Коростеня Наталья Максименко.
Инцидент произошел 9 июня. Мальчик после избиения получил множественные травмы и попал в больницу, где сейчас и находится.
Одного из хулиганов удалось задержать.
"Били ногами в живот, по голове даже тогда, когда тот был без сознания; лили пиво на голову", - пишет Максименко.
Она отмечается, что между школьниками возникла словестная перепалка. За избиением наблюдали еще шестеро детей.
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