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В Коростене школьники жестоко избили сверстника (фото)

11.06.2018 12:41

В городе Коростень Житомирской области школьники жестоко избили восьмиклассника.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook жительница Коростеня Наталья Максименко.

избиение

 

 

Инцидент произошел 9 июня. Мальчик после избиения получил множественные травмы и попал в больницу, где сейчас и находится.

Одного из хулиганов удалось задержать.

избиение

"Били ногами в живот, по голове даже тогда, когда тот был без сознания; лили пиво на голову", - пишет Максименко.

Она отмечается, что между школьниками возникла словестная перепалка. За избиением наблюдали еще шестеро детей.

Пострадавшего с места происшествия забрала карета скорой медицинской помощи. Расследование обстоятельств дела продолжается. // Апостроф

 

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