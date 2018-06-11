Посол России предлагал спонсору Brexit золотые рудники в Сибири

Бизнесмен Аррон Бэнкс, который финансировал кампанию в пользу выхода Великобритании из Евросоюза Leave. EU, встречался с представителями посольства России в ходе подготовки референдума по Brexit.

Об этом сообщает издание The Observer со ссылкой на электронную переписку Бэнкса.

Лидеры движения Leave. EU несколько раз встречались с высокопоставленными российскими чиновниками с ноября 2015 по 2017 год.

Две из этих встреч пришлись на неделю, когда Leave. EU запустила свою официальную кампанию.

По данным The Sunday Times, посредником при организации встреч выступал дипломат Александр Удод, который покинул Великобританию в числе тех, кто был выслан из-за «дела Скрипалей».

Также российский посол познакомил Бэнкса с неким российским бизнесменом, который предложил тому купить проект по добыче золота, стоящий несколько миллиардов долларов. Это произошло на следующий день после старта кампании Leave.EU.

Бэнксу предложили вложить деньги в покупку шести золотых рудников в Сибири с тем, чтобы, объединив их в одно предприятие, в результате получить доход в несколько миллиардов долларов.

The Sunday Times сообщает, что рудники принадлежат российскому золотопромышленнику Сергею Поваренкину.

В феврале 2016 года Бэнкс прилетел в Москву, чтобы встретиться с ключевыми партнерами и спонсорами проекта по золотодобыче.

Сделка была анонсирована 5 июля, через 12 дней после референдума. Не ясно, инвестировал ли в нее Бэнкс, однако 17 июля он написал в твиттере, что покупает золото и большие запасы полезных ископаемых. О том, что Бэнкс был инвестором этого проекта, публично нигде не сообщается.

Контакты между Бэнксом и Россией участились перед президентскими выборами в США, когда Бэнкс, его бизнес-партнер и один из представителей Leave. EU Энди Вигмор, а также Найджел Фарадж агитировали за Трампа в Великобритании.

Бэнкс вложил в кампанию по Brexit 12 млн фунтов. Он женат на россиянке Екатерине Падериной. // Realist