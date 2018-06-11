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На Луганщині особам, підозрюваним у збуті метадону, загрожує до 10 років позбавлення волі

11.06.2018 13:10

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

Управлінням протидії наркозлочинності спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Луганській області, співробітниками Управління Служби безпеки України та «КОРДу» в ході проведення комплексу заходів в рамках кримінального провадження викрито злочинну діяльність 4 чоловіків, які займались незаконним збутом наркотичних засобів на території Луганської області. Наркоділки повідомляли так званим «замовникам» про місця знаходження «схованок» з наркотичним засобом метадоном та отримували за це грошові кошти, які надходили на банківські картки.

Під час проведення 12 одночасних санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено біля 1 кг метадону, понад 2 кг марихуани, банківські картки, грошові кошті у сумі понад 100 тис грн та мобільні телефони, які використовувались для реалізації злочинної схеми.

Чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та направлено до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. 

Довідково: санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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