Тука о переговорах «нормандской четверки»: Требования Лаврова – откровенный бред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" вряд ли будет положительный для Украины исход. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

Он не ожидает положительного для Украины исхода переговоров после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи по отводу сил в районе Станицы Луганской.

"Скажу честно – это чистой воды манипуляция, потому что именно украинская сторона в течение двух лет планирует это разведение. Не соглашаются на это непосредственно сами террористы. Они, нарушая Минские договоренности за спинами гражданского населения, пересекали линию разграничения, зашли на берег Северского Донца, который контролируется Украиной, и бездействие наших военных дало им возможность закрепиться на этом берегу. Сейчас остатки моста, через который переправлялись люди, разрушены. Эти остатки находятся полностью под контролем террористических группировок. На этом фоне Лавров заявляет, что он будет требовать ... ну это откровенный бред", – сказал Тука.

По его мнению, на Россию обязательно нужно усилить давление, иначе заигрывание с Москвой приведет к тяжелым последствиям.

"(Давление) экономическое, политическое, финансовое, персональные санкции. К сожалению, этого мы не наблюдаем, постоянно происходят попытки заигрывания с Россией. Я понимаю, что РФ – огромный торговый партнер для европейских стран, но уступки ради временной выгоды фундаментальными принципами существования ЕС приведут к худшим последствиям", – подчеркнул чиновник.

Кроме того он не считает, что удастся договориться на этой встрече об освобождении заложников.



"Я не вижу никаких внешних проявлений того, что Москва согласится на какой-то диалог по этому вопросу", – убежден Тука. // Сегодня