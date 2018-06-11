Очередной подросток едва не сгорел заживо на крыше электрички

Тринадцатилетний мальчик едва не погиб, катаясь с друзьями на крыше электрички. Подросток живой, но находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Об этом «ФАКТАМ» сообщила начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Украины Лариса Зуб.

«Это чрезвычайное происшествие случилось 10 июня, примерно в девять вечера на столичном Дарницком вокзале. Группа подростков решила покататься на крыше электрички. Причем там были мальчики и девочки. Когда один из школьников вылез на крышу, его ударило током очень большого напряжения. Примечательно, что почти все друзья пострадавшего мальчика тут же разбежались, даже не попытавшись позвать на помощь взрослых. На перроне осталась лишь одна девочка из компании.

Школьника спас случайный прохожий. Он оказался на перроне возле электрички в тот самый момент, когда произошло ЧП. Мужчина не побоялся, что его также может ударить током, вылез на крышу и стащил подростка вниз. Вскоре подоспела скорая помощь.

Мальчик сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии. У него обгорело 55 процентов тела. На тот момент, когда приехали медики, подросток был в сознании.

К сожалению в последнее время «зацеперов» — подростков, катающихся на поездах и электричках, становится все больше. Я сейчас по памяти не могу вам назвать статистику, но травмируется очень большое количество детей. Есть и смертельные случаи. 1 сентября прошлого года спасали мальчика, который таким образом получил ожоги 45 процентов поверхности тела. Его еле выходили, а вскоре он снова полез на поезд, и в следующий раз спасти его уже не удалось.

К каждому «зацеперу» не приставишь по полицейскому. Нужно, чтобы родители объясняли своим детям, насколько это опасное занятие. К тому же и лечение пострадавших подростков стоит очень дорого. Так, родителям этого мальчика теперь придется потратить до 200 тысяч гривен".