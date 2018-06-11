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Россия на границе без объяснений заворачивает автомобили украинцев

11.06.2018 13:54

 Накопление и возврат транспортных средств наблюдается на российско-украинской границе. Сегодня в пограничной зоне в направлении России "застряли" почти 40 автомобилей, а накануне не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины. 

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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По данным украинских пограничников, накопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

"По состоянию на 12:00 11 июня 2018 года очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, как указали в ГПСУ, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, "не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины".

"Предварительно, причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России. Является ли это причиной - пока не известно. Ситуация отслеживается", - указали в ведомстве.

 

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