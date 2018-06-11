В Киеве будут судить банду «клофелинщиков»-убийц

Следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

"Следствием установлено, что злоумышленники начали действовать в апреле 2017 года. Руководил организованной преступной группировкой 32-летний уроженец республики Молдова, который в последнее время жил на Киевщине. Он приобщил к "работе" двух мужчин – 1991 и 1989 годов рождения, и нескольких женщин (родственников и знакомых), руководил их действиями, сбывал похищенное и распределял полученные преступным путем средства", – сообщают в ГУ НП Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным полиции, женщины знакомились с мужчинами и угощали их напитками, в которые заранее подсыпали лекарственный препарат и вывозили пострадавших в "тихое место". По словам следователя Главного управления Национальной полиции в Киеве Николая Середы, злоумышленницы знакомились с "жертвами" в общественных местах: возле станций метрополитена, на центральных улицах столицы, барах или кафе. Злоумышленники не повторялись и каждый раз выбирали новую дислокацию. Организатор руководил, какого "клиента" выбрать.

"Женщины незаметно добавляли в напитки лекарственное средство. Под действием клозапина новый знакомый впадал в состояние, в котором не мог руководить своими действиями. Его выводили на улицу и обворовывали: забирали сумки с вещами, часы, золотые украшения, кошельки, деньги, документы, банковские карточки. Организатор с водителем все время находились неподалеку, поэтому были готовы вмешаться в случае, если возникнет такая необходимость. После совершенного потерпевшего без сознания оставляли на месте, а сами ехали к банкоматам – снимали наличные со счетов обворованных мужчин", – рассказал Николай Середа.

Впоследствии пострадавшие попадали в больницы, а один из них умер на улице, где его оставили злоумышленники. "Наименьший материальный ущерб составляет около тысячи гривен, наибольший – более 110 000 гривен. В общем следствием установлено, что таким образом злоумышленники обогатились почти 275 000 гривен", – сообщают в полиции.

Пятерым участникам организованной преступной группировки объявлены подозрения в совершении группой лиц разбойного нападения и умышленного убийства из корыстных побуждений. За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Еще двум женщинам – за совершение разбойного нападения – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы направлены в суд. По другим эпизодам и другими участниками группировки продолжаются следственные действия.

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