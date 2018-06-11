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У Дарницькому районі столиці затримали жінку, яка ножем поранила співмешканця

11.06.2018 14:20

Потерпілого госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

 

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Тростянецькій поранено чоловіка. На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група та «швидка».

полиция

 

До правоохоронців звернулася 30-річна киянка, яка розповіла, що посварилась зі своїм чоловіком та вдарила його ножем у груди. Потім викликала лікарів і поліцію. Жінку затримали.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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