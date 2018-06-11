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Во Львове мужчина топором разбил витрину и банкомат, не получив вовремя пенсию

11.06.2018 14:31

Во Львове патрульные задержали мужчину, который разбил топором витрины и банкомат из-за того, что не получил пенсию. 

Об этом в сети Facebook сообщила Патрульная полиция Львовской области, передает УНН.

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Как сообщили правоохранители, сегодня, около полуночи к патрульным на улице Владимира Великого подбежали граждане и сообщили, что неизвестный побил окна в магазине топором. Злоумышленник, по словам свидетелей, побежал в направлении улицы Бойчука.

"Инспекторы получив ориентировку начали догонять лицо. Неизвестный убегая, выбросил орудие, которым по словам очевидцев, мужчина совершил преступление. Ориентировочно в 150 метрах его задержали. 45-летний мужчина не отрицал своего поступка, более того, он признался, что перед этим разбил банкомат на улице Петлюры. Там, за час до этого инцидента, работал другой экипаж", - рассказали в пресс-службе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что не получил пенсию, которую дают обычно до 10 числа каждого месяца и это его возмутило. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии, патрульные доставили мужчину в Франковский отдел полиции.

 

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