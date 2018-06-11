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В Кабмине озвучили условия возобновления поставок пресной воды в Крым

11.06.2018 14:53

 Аннексированный Россией Крым, который жил за счет воды, поступающей с материковой Украины, полностью засыхает, и остановить этот процесс оккупантам не удастся. Об этом сказал в комментарии изданию «Обозреватель» заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает, это правда», — уверен он.

Крым

На вопрос, были ли обращения от российской стороны восстановить подачу воды на полуостров из Украины, заместитель министра ответил отрицательно, при этом заметив, что согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных территорий, включая питьевой водой, — обязанность РФ.

По словам Грымчака, есть несколько условий, при которых Украина согласится возобновить поставки воды в Крым.

«Необходимые условия — вывод войск и освобождение Крыма. А еще — возмещение убытков»,— заявил он.

Относительно возможности оккупантов самым решить проблему с засухой на полуострове, Грымчак заверил, что это почти невозможно из-за стоимости этих методов.

«Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно использовать систему опреснения воды, но это очень дорого, ведь и сама система, и ее обслуживание потребует много затрат. Насколько я знаю, на сегодняшний день они даже не рассматривают такую возможность», — пояснил он.

Также заместитель министра спрогнозировал, сколько лет нужно будет для восстановления аннексированного полуострова после его доведения до засухи.

 

«Крым возвращается к своему естественному состоянию. В 1954 году, когда Крым был передан Украине, понадобилось около 10 лет для того, чтобы смыть минерализацию почвы и использовать эту землю для сельского хозяйства. Я думаю, сейчас не меньше этих 10 лет уйдет, чтобы вернуть питьевую воду в полном объеме»,— сообщил Грымчак.

Как ранее сообщалось, «власть» оккупированного Крыма объявила режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова. // «ФАКТЫ»

 

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