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Под Киевом стаффордширский терьер отгрыз хозяйке руки

11.06.2018 15:05

Трагедия произошла в Ирпене

В городе Ирпень возле столицы произошло серьезное происшествие: в воскресенье поздно вечером собака породы стаффордширский терьер набросилась на свою хозяйку.

Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу

"Трагедия произошла на территории одного из частных домовладений Ирпеня, когда женщина гуляла на улице с псом. Стаффордширский терьер неожиданно набросился на хозяйку и сильно покусал. На момент прибытия полицейских, соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома", – сообщают в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

По словам правоохранителей, чтобы успокоить собаку, работники полиции вызвали спецслужбу зоозащитников. После введения нескольких доз транквилизаторов терьера отвезли в ветеринарную клинику, где усыпили. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Предварительно, после нападения ей ампутировали обе руки. Полиция зарегистрировала информацию о происшествии, однако уголовное производство не открывали. // Сегодня

 

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